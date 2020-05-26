سلطات السودان تنفي هبوط طائرة إسرائيلية في مطار الخرطوم

نفى الناطق باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن عامر محمد الحسن اليوم هبوط طائرة إسرائيلية بمطار الخرطوم، مفندا ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية بهذا الشأن، مؤكدا أن "الخبر عن وصول طائرة إسرائيلية، غير صحيح"، كاشفا عن وصول طائره تركية إلى القاعدة الجوية محملة بمواد طبية، وكان في استقبال الطائرة لواء طبيب يتبع لإدارة الخدمات الطبية".
وأشار إلى أن "ما نشر يندرج في إطار الكيد ودراسة الرأي العام الإقليمي، موضحا أن "الأجواء السودانية لا تفتح إلا عبر ترتيبات معلومة"، مشددا على "عدم وجود اتفاق مع الطيران الإسرائيلي على دخول الأجواء السودانية"، ناهيك عن هبوط الطائرة التركية المذكورة بمدرج المطار الدولي في الخرطوم.
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