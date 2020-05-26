سلطات العراق تعلن مقتل والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في ​العراق​ العميد يحيى رسول عن مقتل "والي العراق" المدعو معتز نومان الجبوري الذي يشغل منصب "والي العراق" ومعاون زعيم ​تنظيم داعش​، مشيرا إلى أن "الجبوري يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية".

من جهته لفت جهاز ​مكافحة الإرهاب​ في بيان صحفي، إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الارهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران ​التحالف الدولي​ في منطقة ​دير الزور​ السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز ​مكافحة الارهاب​ علما ان المجرم المقبور لديه اكثر من ​جواز سفر​ وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف".