سلطات العراق تعلن مقتل والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق العميد يحيى رسول عن مقتل "والي العراق" المدعو معتز نومان الجبوري الذي يشغل منصب "والي العراق" ومعاون زعيم تنظيم داعش، مشيرا إلى أن "الجبوري يشغل منصب ما يسمى والي العراق ومعاون زعيم تنظيم داعش الارهابي لشؤون الولايات كافة ومسؤول عن التخطيط والتنسيق للعمليات الارهابية الخارجية".
من جهته لفت جهاز مكافحة الإرهاب في بيان صحفي، إلى أن "العملية جاءت بعد متابعة لفترة ليست بالقصيرة لتحركات هذا الارهابي الخطير وتنقله الدائم داخل وخارج العراق حيث تم استهدافه بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية وفق معلومات استخبارية دقيقة من قبل جهاز مكافحة الارهاب علما ان المجرم المقبور لديه اكثر من جواز سفر وهوية للتنقل ولا يستخدم الهاتف".
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