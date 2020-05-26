البيت الأبيض:الصين ترتكب خطأ كبيرا بسعيها تطبيق قانون الأمن القومي بهونغ كونغ

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض ​لاري كودلو​، إن ​السلطات الصينية​ ترتكب خطأ كبيرا في ​هونغ كونغ​ بسعيها تطبيق قانون الأمن القومي عليها. إضغط للمزيد

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