بوتين: روسيا تخطت ذروة انتشار كورونا برأي الخبراء

اعتبر الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، أن البلاد تخطت ذروة تفشي ​فيروس كورونا​ برأي الاختصاصيين، رغم تسجيل ​روسيا​ اليوم 173 حالة وفاة، و8915 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، قائلا: "إن ذروة انتشار الفيروس التاجي في روسيا قد عبرت، وفقا للخبراء والمختصين".

وشكر الرئيس الروسي المتخصصين في ​وزارة الدفاع​، الذين قدموا المساعدة ل​إيطاليا​ و​صربيا​ و​البوسنة والهرسك​، وكذلك للعديد من البلدان الأخرى في مكافحة كورونا.

وأشار متوجها لوزير الدفاع الروسي، إلى أنه "يجب أن أقول إننا نتلقى بالمقابل عروضا بالمساعدة أيضا من بعضهم، ولكن في الحقيقة نحن تجاوزنا ذروة انتشار الفيروس والمرض الناجم عنه بالفعل، وفقا للخبراء والمختصين في هذا المجال، ومع ذلك، كل ما فعلتموه تم حفظه في الخزانة المشتركة لتفاعلنا مع الشركاء حول العالم".