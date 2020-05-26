الأمم المتحدة تتهم الكوريتين بانتهاك وقف إطلاق النار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت الأمم المتحدة أن كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية انتهكتا اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 1953 في تبادل لإطلاق النار في الثالث من مايو/أيار الجاري داخل المنطقة منزوعة السلاح.



وقال ناطق باسم قيادة الأمم المتحدة، الإثنين، إنه لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد أطلقت عمدا النيران على نقطة حراسة كورية جنوبية أوائل الشهر الجاري. ولكن الجانبين أطلقا النيران بطريقة غير مصرح بها.

وأضاف أن "بيونج يانج لم ترد على الطلبات المتكررة للحصول على معلومات بشأن الحادث".

ولم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث الذي شهد رد قوات كوريا الجنوبية على إطلاق النيران وأصدروا تحذيرات إذاعية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "واشنطن تعتقد أن إطلاق النار بين الكوريتين حدث بشكل عارض".

يذكر أن "المنطقة منزوعة السلاح تفصل بين الكوريتين الشمالية وجارتها الجنوبية منذ الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي، ولم تتجه الكوريتان إلى إقامة السلام رسميا قط.

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وتمتد المنطقة منزوعة السلاح على 248 كليو متر، وتسمى الأرض المحظورة، إذ تنتشر فيها حواجز معزولة بالسياج المكهرب وحقول ألغام وجدران مضادة للدبابات، لفرض السلام بين البلدين ومنع حدوث مناوشات عسكرية قد تفضي لكارثة دولية.

المنطقة التي تقع على بُعد عشرات الكيلومترات شمال سيؤول ويبلغ عرضها 4 كليو متر، تحول دون اندلاع حرب قد تجر في آتونها أطراف دولية كبرى، كما أنها مساحة حافظت على حالة من ترقب السلام دامت لعقود.

وتُعد المنطقة منزوعة السلاح بمثابة أرض محظورة تقع على بُعد 30 ميلاً إلى الشمال من سيؤول، وقد تأسست في اتفاقية الهدنة الحربية الكورية في 1953.

ويختلف جانب كوريا الشمالية عن الجنوبية، إذ تتضمن الجهة الشمالية، منتزه "ملاهي" خارج المنطقة منزوعة السلاح، ما يجعلها مختلفة فعلياً عن تاريخ المنطقة الهادئ والمظلم.

وتتضمن المنطقة نقطتين أساسيتين: بانمونجوم ومركز المراقبة، الذي يطل على حاجز كوريا الجنوبية المضاد للدبابات، بينما تتضمن منطقة نزع السلاح في الجهة الجنوبية والمناطق المجاورة لها، بعض الحدائق، وأبراج المراقبة، والمتاحف.