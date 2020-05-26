السيسي يصدق على قرارات رئاسية جديدة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من القرارات الجمهورية ، حيث نشرت الجريدة الرسمية هذه القرارات .
وهى كالتالي "تعيين كل من سعد سلامة عوض راشد، محمد السيد ابراهيم ، وليد محمد أحمد محمود، فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة".
كما شمل القرار، تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة، إضافة إلى تعيين معاونين للنيابة الإدارية.
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