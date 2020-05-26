مصر وفرنسا تبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وآخر مستجدات أزمة سد النهضة

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن وزير الخارجية سامح شكري ناقش الأزمة الليبية ومشكلة سد النهضة الإثيوبي مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان.

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وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، إن الاتصال تناول بحث آخر مستجدات الوضع على الساحة الليبية وسبل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة بما يعمل على

استعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، فضلا عن تحقيق تطلعات الشعب الليبي، مع التحذير من مغبة التدخلات الخارجية في ليبيا.

كما تبادل الوزيران الرؤى حول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، حيث تم إعادة التأكيد على ضرورة العمل على سرعة استئناف مسار عملية

السلام في إطار مبدأ حل الدولتين، وخلق المناخ الملائم لذلك بعيدا عن أية إجراءات أحادية تحول دون تحقيق السلام والاستقرار المنشودين، بالإضافة إلى تناول آخر تطورات ملف سد النهضة.

كما أضاف حافظ أن الوزيرين تطرقا إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات بما في ذلك على صعيد التعاون الاقتصادي، وأهمية مواصلة جهود دفع هذا التعاون المشترك بما يحقق تطلعات ومصالح شعبي البلدين.