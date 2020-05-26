احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وعثر العاملون في إنشاء كوبري الحلمية الجديد في مصر أثناء أعمال الحفر، على جثة شبه متحللة، أسفل أكوام التراب مما سبب الرعب والفزع بينهم.
واتصل العاملون بالشرطة، وتبين أن الجثة بكامل ملابسها، ودخلت في مرحلة التحلل، فتم الاتصال بالنجدة التي حضرت على الفور.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف هوية صاحب الجثة، حيث حرر محضر بالواقعة، وجار نقل الجثة إلى المشرحة لفحصها، وأخذ عينات DNA وتشريحها لمعرفة سبب الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة – العثور بالصدفة على جثة شبه محللة خلال إنشاء كوبري في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.