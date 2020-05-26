تحطم مروحية عسكرية في روسيا‎ ومصرع 4 من طاقمها

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وأعلن حاكم مقاطعة ”تشوكوتكا“ ذات الحكم الذاتي في أقصى الشرق روسيا، رومان كوبين، عبر حسابه على تطبيق إنستغرام: ”كان على متن المروحية ثلاثة من أعضاء الطاقم وتقني. لقي الأربعة حتفهم“.
وأكد الحاكم لاحقا في بيان أن ”سبب الكارثة قد يكون فشلا تقنيا في المروحية“.
ووقع الحادث الثلاثاء، خلال اختبار طيران في مطار عسكري ومدني في ”أنادير“، كبرى مدن مقاطعة ”تشوكوتكا“ التي تفوق مساحتها مساحة فرنسا لكن عدد سكانها يبلغ 55 ألف نسمة فقط.
وقال كوبين: ”بالنسبة لسكان تشوكوتكا، يشكل هذا الحادث صدمة كبرى. الآليات العسكرية قدمت المساعدة لسكان منطقتنا أكثر من مرة“.
وهذا الحادث الثاني من نوعه الذي تتعرض له مروحية من نوع ”مي-8“ ويسفر عن قتلى.
وفي الـ19 من مايو، تحطمت مروحية ”مي-8“ أخرى تابعة للجيش الروسي في منطقة موسكو؛ ما أسفر عن وفاة جميع أعضاء طاقمها.
ومروحية ”مي-8“ متعددة الأغراض فهي تستخدم لأهداف عسكرية ومدينة على السواء، ويمكن للطراز الأكثر حداثة من هذه الآلية نقل ما يصل إلى 32 شخصا.
وغالبا ما تقع حوادث مروحيات أو طائرات صغيرة في سيبيريا وأقصى شرق روسيا، إذ إن هذه المعدات تعد وسيلة نقل معتادة في تلك المناطق القليلة السكان لأنها قادرة على تغطية مسافات شاسعة.
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