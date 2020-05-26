“هيت راديو” تطلق منصة تساعد التلاميذ في التحضير للامتحانات

كشفت إذاعة “هيت راديو” أنها أطلقت منصة إلكترونية، توفر دروسا للتلاميذ، ما يجعلها سندا للمقبلين على الامتحانات، في تحضيراتهم لها.

وخصصت مجموعة “هيت رايو” منصة “دروس” الإلكترونية، لتوفير مناهج تعليمية رقمية، لمختلف الأسلاك التعليمية، تضم محتويات رقمية، كأشرطة فيديو، ووحدات التعليم الإلكتروني، والروابط المساعدة.

وطلبت “هيت راديو” من شركات، وجمعيات، وخبراء التعليم الإلكتروني، المشاركة في المبادرة نفسها، عبر المساهمة، بتقديم الدروس، والمحتويات اليذاغوجية، والنصائح، والتوجيهات تعزز بها المنصة.

وكان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، قد أعلن أن امتحانات الباكالوريا ستجرى في يوليوز المقبل، فيما ينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا، شهر شتنبر المقبل.