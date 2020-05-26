لا إصابات جديدة بكورونا في 9 جهات.. وثلثي الإصابات المسجلة بالدار البيضاء

لا تزال جهة الدار البيضاء- سطات تسجل ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، حيث سجل بها ثلثي الحالات الجديدة التي عرفتها المملكة خلال الـ16 ساعة الماضية.

ووفقا للحصيلة الرسمية، التي نشرتها وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني، صباح اليوم الثلاثاء، فإن جهة الدارالبيضاء– سطات سجلت 16 إصابات جديدة مؤكدة، من بين الإصابات الـ24 الجديدة، حيث ارتفع عدد الإجمالي فيها إلى 2474 إصابة.

وبحسب المصدر نفسه، فإن جهة مراكش آسفي، سجلت بها 5 إصابات جديدة، ليصل عدد المصابين إلى 1327، وبجهة طنجة– تطوان– الحسيمة، سجلت 3 إصابات جديدة، حيث بلغ عدد المصابين 1040 مصابا.

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بالمقابل، لم تعرف 9 جهات أي إصابة جديد حتى العاشرة من صباح اليوم، واستقر عدد الإصابات في جهة فاس مكناس في 995 وفي جهة الرباط القنيطرة في 696 إصابة.

واستقر عدد الإصابات أيضا في كل من جهة درعة– تافيلالت 586، وجهة بني ملال– خنيفرة 113 إصابة بالفيروس.

وشهدت الاستقرار في حالات الإصابة بالفيروس، أيضا، كل من جهة الشرق، التي سجلت 186 إصابة، وجهة كلميم– واد نون، التي سجلت 43 إصابة، فضلا جهة سوس- ماسة، 87 إصابة، وجهة العيون– الساقية الحمراء 4 إصابات، وجهة الداخلة– وادي الذهب 5 فقط.