طقس الثلاثاء.. أجواء حارة مع سحب غير مستقرة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس حارا بكل من السهول الداخلية ومنطقة سوس وجنوب البلاد، هذا مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا على شمال المنطقة الشرقية، خلال الصباح والليل.

وسيلاحظ خلال الظهيرة والمساء تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو زخات مطرية ورعد محلي، وذلك فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها، وشرق البلاد.

وستظهر أيضا بعض السحب المنخفضة والتي ستكون كثيفة بعض الشيء فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث الفرصة مهيأة لنزول بعض القطرات من الأمطار الخفيفة والمحلية.

عدا ذلك، ستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، هذا إلى جانب هبوب زوابع رملية محلية بكل من الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب-الشرقي للبلاد.

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وستكون الرياح قوية نوعا ما إلى قوية وشرقية بمنطقة طنجة، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال أو من الشرق أحيانا بالأقاليم الجنوبية، ومن الشرق بالهضاب العليا الشرقية، بينما ستهب من الجنوب وأحيانا من الشرق بالسفوح الجنوبية-الشرقية ومن الشمال على العموم بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 20 و25 درجة بسهول تادلة والرحمانة، وداخل منطقتي الغرب واللوكوس والجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 12 و18 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و30 درجة بمرتفعات الأطلس، والساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية وجوار السواحل، ما بين 34 و39 درجة بالسايس والريف الغربي والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 39 و44 درجة بداخل منطقة الغرب وسهول تادلة والرحمانة وسوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وما بين رأس سبارطيل والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل المحيط الأطلسي.