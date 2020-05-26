إيران تسجل انخفاضا في الإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وفاة 57 شخصا بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 7508 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 137724.
وسجلت الوزارة 1787 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، فيما ارتفع عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس إلى 109437 شخصا.
وأجرت السلطات الصحية الإيرانية 837090 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.
وأعلنت الصحة الإيرانية، أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء على الرغم من انخفاض الإصابات فيه.
وقالت الوزارة إن 2567 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة.
وأجرت السلطات الصحية الإيرانية 837090 فحص تشخيص كورونا منذ بدء تفشي الوباء.
وأعلنت الصحة الإيرانية، أن الوضع الصحي في إقليم خوزستان لا يزال عند الحالة الحمراء على الرغم من انخفاض الإصابات فيه.
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