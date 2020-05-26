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إليك سرّ البشرة النقية على طريقة ميغان ماركل

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خلال الحجر المنزلي وعلى عكس ما تعتقد الكثيرات يمكن البشرة أن تعاني من ظهورعلامات التعب والشوائب. والسبب هو التغيير الذي يطرأ عل نمط الحياة بمختلف جوانبه.
وهو ما تحدثت عنه في فيديو الخبيرة التي تعتني ببشرة زوجة الأمير هاري ميغان ماركل وتدعى سارة شابمان. وأشارت فيه إلى أنه من الممكن تفادي التغييرات السلبية التي يمكن أن تعاني منها البشرة من خلال اتباع بعض طرق العناية لمدة 20 دقيقة مرة كل بضعة أيام.

ولفتت إلى أنه يجب تنظيف البشرة وتدليكها مع التركيزعلى أماكن ظهور الشوائب مثل الخطوط والرؤوس السوداء ثم الغسل جيداً.

وتابعت أنه يمكن تطبيق حمض اللاكتيك الذي يعمل على تهدئة البشرة ثم تقشيرها. واضافت خطوة أساسية هي تعريضها للبخار لمدة 5 دقائق لأن هذا يعمل على تحفيز الدورة الدموية وعلى الحد من التشنج.

ويشار إلى أن مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام تعتمد هذه الطريقة وهو ما أشارت إليه من خلال منشور كتبته على حسابها على "إنستغرام" وجاء فيه: "أعتقد أنه من الضروري ترطيب البشرة بالبخار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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