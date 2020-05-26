شكرا لقرائتكم خبر عن 172 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ماليزيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي المصابين إلى 7417 حالة. وأوضحت وزارة الصحة الماليزية في بيان لها، أن عدد حالات الشفاء بلغ 5979 حالة بعد تسجيل 34 حالة جديدة، فيما استقر عدد حالات الوفاة عند 115 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 172 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.