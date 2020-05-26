شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تدعو لقواعد مشتركة للتنقل في منطقة شنجن والان نبدء بالتفاصيل

حثت إسبانيا اليوم الثلاثاء شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شنجن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لمحطة (كادينا سير) الإذاعية "علينا أن نتعاون مع شركائنا الأوروبيين لتحديد القواعد المشتركة التي ستسمح لنا بإعادة حرية التنقل في الأراضي الأوروبية".

وأضافت أنه يجب أن تكون هناك مبادئ وقواعد مشتركة في أنحاء منطقة شنجن لفتح الحدود الداخلية ووضع قواعد لفتح الحدود الخارجية وذلك على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مواعيد مختلفة لإعادة فتح الحدود.