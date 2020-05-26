اخبار العالم

إسبانيا تدعو لقواعد مشتركة للتنقل في منطقة شنجن

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تدعو لقواعد مشتركة للتنقل في منطقة شنجن والان نبدء بالتفاصيل

حثت إسبانيا اليوم الثلاثاء شركاءها في الاتحاد الأوروبي على وضع قواعد مشتركة لفتح الحدود وحرية التنقل في منطقة شنجن مع اقتراب انتهاء فترة تطبيق إجراءات العزل العام التي فرضت لاحتواء انتشار .

وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لمحطة (كادينا سير) الإذاعية "علينا أن نتعاون مع شركائنا الأوروبيين لتحديد القواعد المشتركة التي ستسمح لنا بإعادة حرية التنقل في الأراضي الأوروبية".

وأضافت أنه يجب أن تكون هناك مبادئ وقواعد مشتركة في أنحاء منطقة شنجن لفتح الحدود الداخلية ووضع قواعد لفتح الحدود الخارجية وذلك على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي حددت مواعيد مختلفة لإعادة فتح الحدود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تدعو لقواعد مشتركة للتنقل في منطقة شنجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا