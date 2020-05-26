شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تترقب تفجر موجة ثانية لجائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

حذر وزير مالية اليابان تارو آسو اليوم الثلاثاء من احتمال تفجر موجة ثانية من العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أن جائحة الأنفلونزا الإسبانية التي ضربت العالم في 1918 كانت لها موجات ثانية وثالثة، داعيا إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة مثل هذا السيناريو.

وطالب الوزير الياباني في تصريحات للصحفيين، بضرورة وجود مخزون خاف من الكمامات الجراحية وواقي الوجه وبدل الوقاية تحسبا لمواجهة اليابان لموجة ثانية من العدوى.

كما دعا الوزير إلى إعادة بناء الهيكل الاقتصادي لليابان ليكون جاهزا لمواجهة تفشي موجة ثانية من الفيروس.

في الوقت نفسه أشار آسو إلى أن الأمر الإيجابي هو زيادة كل من الأصول والالتزامات الأجنبية لليابان خلال الفترة الأخيرة.