"غلوبال تايمز": واشنطن فقدت إمكانية فرض عقوبات على بلدان أخرى بسبب الوباء

أعربت صحيفة "غلوبال ​تايمز​" ​الصين​ية، عن اعتقادها بأن ​الإدارة الأميركية​، فقدت بسبب وباء ​كورونا​ المستجد، إمكانية فرض ​عقوبات​ قاسية وممارسة ضغوط متزايدة على دول أخرى.

وأشارت الصحيفة في مقالة افتتاحية الى ان "​الولايات المتحدة​ باتت مقيدة بسبب وباء كوفيد-19، وتقصلت وضعفت بشكل كبير قدرتها وإمكانياتها على التدخل في شؤون الدول الأخرى"، لافتة الى أن "​البيت الأبيض​ يزعم أنه يستطيع فرض عقوبات على الصين بسبب ​هونغ كونغ​، لكن الأدوات والموارد الموجودة تحت تصرفه صارت أقل أهمية وقدرة مما كانت عليه قبل الوباء. وبالتالي، فإننا لا نرى سوى الخداع من الجانب الأميركي".

وأكدت الصحيفة أنه "مع تعاظم دور البلدان النامية وتشكيل أسواق واعدة جديدة، فإن الغرب بات "يفقد جاذبيته تدريجيا". وقالت: "بات ​العالم​ كله يرى، أن ​واشنطن​، تقوم انطلاقا من مصالحها الجيوسياسية الخاصة، بتحريض الدول الغربية الأخرى ضد الصين وتسعى إلى خلق مشاكل لها".

وشددت الصحيفة على أن "الولايات المتحدة، اختارت اللحظة الخاطئة للضغط على الصين بسبب الوضع في هونغ كونغ، وتهديد ​السلطات الصينية​ بالعقوبات"، مضيفة: "ستأخذ الصين زمام المبادرة في حل قضية هونغ كونغ، ولن تنجح محاولات واشنطن في تغيير الرأي العام".