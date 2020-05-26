شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني .. زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات من مرصد الزلازل في نيوزيلندا (جيونت) أن العاصمة ولنجتون تعرضت اليوم الثلاثاء لهزة لليوم الثاني على التوالي بعد أن ضربها زلزال بلغت شدته 5.2 درجة.
ولم تكن هناك أنباء أولية عن وقوع خسائر حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وكان زلزال أقوى قليلا بلغت شدته 5.8 درجة ضرب العاصمة أمس الاثنين بينما كانت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن تجري مقابلة تلفزيونية على الهواء. وواصلت المقابلة في هدوء ثم أكدت في وقت لاحق أنه لم تقع أي خسائر.
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