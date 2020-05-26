شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. 432 إصابة جديدة بكورونا و45 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 432 ليصل إلى 179002. وكشفت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 45 إلى 3302.

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