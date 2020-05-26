تمنت وزارة الداخلية والبلديات في بيان على المواطنين في كافة المناطق اللبنانية لاسيما في المناطق التي تتدنى فيها نسبة الالتزام باجراءات الوقاية المطلوبة من فيروس كورونا، وجوب حماية أنفسهم واهلهم ومجتمعاتهم، وتطبيق معايير السلامة العامة. وأكدت على الزامية وضع الكمامة لتغطية الانف والفم، وعلى وجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص خاصة أثناء تواجدهم خارج المنزل، علماً بأن قوى الأمن الداخلي ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجانًا.
وذكرت الوزارة المواطنين انه بإمكانهم استعمال قطعة من القماش التي يمكن غسلها بدلا من الكمامة التي تستعمل لمرة واحدة".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية: لتطبيق معايير السلامة العامة للوقاية من كورونا وارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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