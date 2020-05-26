الداخلية: لتطبيق معايير السلامة العامة للوقاية من كورونا وارتداء الكمامات

تمنت ​وزارة الداخلية والبلديات​ في بيان على المواطنين في كافة المناطق اللبنانية لاسيما في المناطق التي تتدنى فيها نسبة الالتزام باجراءات ​الوقاية​ المطلوبة من ​فيروس كورونا​، وجوب حماية أنفسهم واهلهم ومجتمعاتهم، وتطبيق معايير ​السلامة العامة​. وأكدت على الزامية وضع ​الكمامة​ لتغطية الانف والفم، وعلى وجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص خاصة أثناء تواجدهم خارج المنزل، علماً بأن ​قوى الأمن الداخلي​ ستباشر بتوزيع الكمامات المتوافرة لديها مجانًا.

وذكرت الوزارة المواطنين انه بإمكانهم استعمال قطعة من القماش التي يمكن غسلها بدلا من الكمامة التي تستعمل لمرة واحدة".