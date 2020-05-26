وزير النفط الهندي: نبحث بإمكانية تخزين بعض النفط الرخيص في منشآت بأميركا

لفت وزير ​النفط​ ​الهند​ي دارمندرا برادان، إلى "أنّنا ندرس احتمال ما إذا كان بإمكاننا تخزين بعض من استثمارنا في دولة أُخرى، ونبحث بإمكانيّة تخزين بعض النفط الأميركي المنخفض السعر في منشآت هناك، إذ أنّ مساحاتنا التخزينيّة المحليّة ممتلئة".

وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الهند، وهي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، ملأت بالفعل مخزونها الإستراتيجي البالغة طاقته 5.33 مليون طن، وتخزّن ما بين 8.5 مليون وتسعة ملايين طن تقريبًا من النفط بسفن في مناطق مختلفة من العالم، وبشكل أساسي في ​الخليج​. كما ملأت شركات التكرير الهنديّة مخزوناتها التجاريّة وخطوط أنابيبها ب​الوقود​ المكرّر والنفط".

وأوضح برادان أنّ "المخزَّن من النفط ومنتجاته يصل لحوالي 20 بالمئة من احتياجات الهند السنوية. وتستورد الهند أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من النفط".

وتخطّط الهند لبناء مساحة تخزين إستراتيجيّة جديدة لزيادة السعة إلى 6.5 مليون طن.