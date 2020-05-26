لفت وزير النفط الهندي دارمندرا برادان، إلى "أنّنا ندرس احتمال ما إذا كان بإمكاننا تخزين بعض من استثمارنا في دولة أُخرى، ونبحث بإمكانيّة تخزين بعض النفط الأميركي المنخفض السعر في منشآت هناك، إذ أنّ مساحاتنا التخزينيّة المحليّة ممتلئة".
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "الهند، وهي ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، ملأت بالفعل مخزونها الإستراتيجي البالغة طاقته 5.33 مليون طن، وتخزّن ما بين 8.5 مليون وتسعة ملايين طن تقريبًا من النفط بسفن في مناطق مختلفة من العالم، وبشكل أساسي في الخليج. كما ملأت شركات التكرير الهنديّة مخزوناتها التجاريّة وخطوط أنابيبها بالوقود المكرّر والنفط".
وأوضح برادان أنّ "المخزَّن من النفط ومنتجاته يصل لحوالي 20 بالمئة من احتياجات الهند السنوية. وتستورد الهند أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من النفط".
وتخطّط الهند لبناء مساحة تخزين إستراتيجيّة جديدة لزيادة السعة إلى 6.5 مليون طن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النفط الهندي: نبحث بإمكانية تخزين بعض النفط الرخيص في منشآت بأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.