دولة الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى الكونغو لمكافحة فيروس كورونا

الثلاثاء 26 مايو 2020

أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



ويستفيد من هذه المساعدات أكثر من 5 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال هزاع محمد خرصان القحطاني، سفير الإمارات لدى جمهورية رواندا، إن تقديم دولة الإمارات للمساعدات اليوم يؤكد شراكتنا العميقة مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تشكل جزءاً مهماً من العمل الدؤوب في مكافحة "كوفيد-19" في أفريقيا.

وأضاف: "يجب على الدول أن توحد جهودها لتعزيز الحملة العالمية في مكافحة الوباء، وتعمل الإمارات بشكل فاعل ومستمر على دعم الآلاف من المتخصصين في الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم الذين يعملون بجد في كل يوم لوضع حد لهذه الأزمة".

وقدمت الإمارات أكثر من 646 طناً من المساعدات لأكثر من 55 دولة، استفاد منها نحو 646 ألفا من المهنيين الطبيين.