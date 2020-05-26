نوفافاكس: بدء المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا

أعلنت شركة نوفافاكس، إنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح ل​فيروس كورونا​ المستجد وإنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة وستظهر النتائج الأولية ستظهر في تموز.

وكانت الشركة التي تتخذ من ​ماريلاند​ مقرا لها قد أعلنت في شهر نيسان انها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات ​الأدوية​ تجاربها السريرية للأمراض الأخرى لإيجاد مضاد سمي لكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في ​العالم​ وأودى بحياة 343000 آخرين.