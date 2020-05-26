نوفافاكس: بدء المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا

أعلنت شركة نوفافاكس، إنها بدأت المرحلة الأولى من تجربة سريرية للقاح مرشح لفيروس كورونا المستجد وإنها سجلت المشاركين الأوائل في التجربة وستظهر النتائج الأولية ستظهر في تموز.
وكانت الشركة التي تتخذ من ماريلاند مقرا لها قد أعلنت في شهر نيسان انها حددت المرشح (إن.في.إكس-كوف2373) الذي تعتزم أن تستخدم به عاملها المساعد (ماتريكس-إم) في تحسين الاستجابات المناعية.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أوقفت فيه شركات الأدوية تجاربها السريرية للأمراض الأخرى لإيجاد مضاد سمي لكوفيد-19 وهو المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي أصاب أكثر من 5.3 مليون شخص في العالم وأودى بحياة 343000 آخرين.
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