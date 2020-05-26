زوار بري للشرق الاوسط: اتصالات تنشط لاحتواء كلام المفتي قبلان

نقل زوار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ عنه لـ"الشرق الأوسط" استياءه من مقاربة المفتي الجعفري الممتاز ​أحمد قبلان​ لموضوع النظلم بهذه الطريقة، مشيرة إلى اتصالات بدأت تنشط لاحتواء كلامه وتداعياته. وكان قبلان قد انتقد النظام اللبناني القائم على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وقال في رسالة ​عيد الفطر​ المبارك: "نؤكّد أن أصل نشأة لبنان تمّ على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري (الرئيس اللبناني في عهد الاستقلال) ورياض الصلح (أول رئيس للحكومة بعد الاستقلال)، لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة انتهت، ولذلك مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة القانون واللاطائفية".

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