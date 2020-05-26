تسجيل 532 وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

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واشنطن: سجّلت الولايات المتحدة مساء الإثنين 532 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفاً و218 إجماليّ عدد الوفيّات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.
وأظهرت بيانات نشرتها في الساعة 20,30 بالتوقيت المحلّي (الثلاثاء 00,30 ت غ) الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في الولايات المتّحدة ارتفع إلى مليون و662 ألفاً و375 مصاباً.
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