دعا إلى التعايش مع كورونا.. رئيس وزراء اليابان يعلن رفع حالة الطوارئ الصحية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الاثنين، رفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، داعياً المواطنين إلى التأقلم مع وباء فيروس كورونا المستجد.
وقال ٱبي إن اليابان نجحت في السيطرة على انتشار فيروس كورونا، خلال أقل من شهرين، مشيراً إلى أنه سيتم رفع القيود عن رحلات السفر الداخلي اعتباراً من 19 يونيو المقبل.
وخففت السلطات إجراءات التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء البلاد، في الـ14 من ماي الجاري، مع تراجع الإصابات الجديدة، لكن الحكومة أبقت طوكيو، وأربع مناطق أخرى تحت المراقبة.
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى الدولة صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم بلغ أكثر من 16600 إصابة، و839 وفاة حتى الآن بالفيروس، وفق ما ذكرته هيأة الإذاعة، والتلفزة العمومية.
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