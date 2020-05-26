ابتلعا مسامير.. محاولة انتحار لسجينين في أول أيام العيد بطنجة

في أول أيام عيد الفطر، سجلت مدينة طنجة، مساء يوم أمس الأحد، محاولة انتحار نزيلين بالسجن المحلي “سات فيلاج”.

وأفادت مصادر طبية “لليوم 24″، أن الحادثة وقعت أمس الأحد على الساعة الثامنة مساء، بعد أن أقدم شخصين يقضيان عقوبتهما في السجن طنجة “سات فيلاج”، على محاولة الانتحار.

وذكر المصدر ذاته، أن النزيلين أقدما على محاولة الإنتحار بابتلاعهما لمسامير، ليتم إحالتهما إلى قسم الإنعاش بمستشفى محمد السادس بطنجة وهما في حالة حرجة.

ولحدود كتابة هذه الأسطر، فإن ادارة السجن المحلي تلتزم الصمت حول الواقعة، ولم تصدر أي بلاغ لنفي أو تأكيد ملابسات محاولة الانتحار.