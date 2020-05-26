شكرا لقرائتكم هذا ما قالته زوجة العقيد الراحل عن مسلسل "الاختيار" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خلال شهر رمضان، تم عرض المسلسل المصري "الاختيار" الذي تناول حياة العقيد أركان حرب الراحل أحمد المنسي، وسلط الضوء على تضحياته وبطولاته لتطهير سيناء من الإرهاب.

وفي مقابلة مع "العربية"، قالت منار سليم، زوجة الضابط الراحل، إن "مسلسل الاختيار كشف للمصريين حقيقة ما يجري في سيناء وجعلهم يتعاطفون مع القضية".

كما أضافت من القاهرة أن "المسلسل له أهمية كبيرة جداً فقد أوصل جزءاً من الحقيقة أو الصورة الحقيقية كما قلنا أحداث واقعية تماماً ليس فيها أي تزييف أو تحريف للناس. لذلك الناس تعاطفت جداً".

نبذة عن العقيد الراحل

- وُلد في مدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1978

- التحق بالكلية الحربية وتخرج ضمن الدفعة 92 حربية. انضم بعد تخرجه كضابط بوحدات الصاعقة

- خدم لفترة طويلة فى الوحدة 999 قتال وحدة العمليات الخاصة للصاعقة

- التحق بأول دورة للقوات الخاصة الاستشكافية المعروفة باسم الـ"SEAL" عام 2001

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- حصل على الدورة نفسها من الولايات المتحدة في 2006

- عام 2013 حصل على ماجستير العلوم العسكرية "دورة أركان حرب" من كلية القادة والأركان

- تولى قيادة الكتيبة 103 صاعقة خلفاً للعقيد رامي حسنين الذي قتل في أكتوبر 2016

- أحبط عشرات العمليات الإرهابية في سيناء خلال قيادته للكتيبة 103

- نجح في تكوين علاقات قوية مع أهل شمال ووسط سيناء وتعاون معهم في إحباط هجمات الجماعات الإرهابية

- شارك في إحباط عدد كبير من العمليات الإرهابية واقتحام جبل الحلال، وتدمير عدد من أنفاق التهريب مع قطاع غزة

- تم تكريمه من قبل وزير الدفاع المصري السابق نظير جهوده في مكافحة الإرهاب