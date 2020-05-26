أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن مجلس الأمن الدولي كان على استعداد لتبني قرار حول فيروس كورونا، لكن واشنطن عرقلته بسبب ذكر منظمة الصحة العالمية فيه، مؤكدا أنه "نجحنا بالتوافق على القرار، وقبل 3 أسابيع تقريبا كنا على استعداد لتبنيه، لكن الأميركيين قالوا باللحظة الأخيرة إنه لا يروق لهم ذكر منظمة الصحة العالمية، أو حتى أي إشارة إليها".
وأشار الدبلوماسي إلى أن القرار أصبح "رهينة للخلافات بين الولايات المتحدة والصين، ولا تزال المناقشات للاتفاق على نص القرار، الذي أعدته فرنسا وتونس، مستمرة منذ شهرين".
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا: مجلس الأمن كان سيتبنى قرارا حول كورونا لولا معارضة أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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