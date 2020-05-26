تسجيل 93 وفاة جديدة بكورونا بفرنسا لتصل الحصيلة لـ28432 وفاة

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​فرنسا​ عن انخفاض جديد في عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ الذين يتلقون العلاج في ​المستشفيات​، فانخفض عدد المصابين المستشفيات انخفض خلال اليوم الأخير بواقع 387 شخصا، ليصل إلى 16798 مريضا.

وانخفض كذلك عدد المصابين في غرف العناية المركزة بواقع 46 شخصا خلال اليوم الأخير، ليصل إلى 1609 مصابين وهذه الأعداد مستمرة بالانخفاض منذ أكثر من 6 أسابيع دون انقطاع.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية 93 حالة وفاة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 28432 شخصا، وسجلت 358 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 145279 شخصا.