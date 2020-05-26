تسجيل 76 حالة وفاة بكورونا بموسكو وحصيلة الوفيات تبلغ 2110 حالة

أعلنت السلطات الصحية في ​موسكو​ وفاة 76 شخصا ب​فيروس كورونا​ خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في العاصمة الروسية إلى 2110 حالة.

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