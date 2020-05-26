النيابة العامة الفنزويلية تطلب إعلان حزب غوايدو "تنظيماً إرهابياً"

طلبت النيابة العامة الفنزويلية من المحكمة العليا إعلان حزب "الإرادة الشعبية" بقيادة زعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ "تنظيماً إرهابياً"، وذلك على خلفية اتّهامها الحزب وزعيمه بتدبير محاولة غزو للبلاد تمّ إحباطها في مطلع أيار الحالي. وأشار المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب، في تصريح للتلفزيون العمومي، إلى أننا "لقد قدّمنا إلى الغرفة الدستورية (في المحكمة العليا) مراجعة لتفسير المادّتين 31 و32 من القانون الأساسي لمكافحة الجريمة المنظّمة و​تمويل الإرهاب​"، من أجل "تحديد ما إذا كان حزب الإرادة الشعبية تنظيماً إرهابياً أم لا".

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