كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 مايو 2020 01:20 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولم يغادر بايدن منزله في ولمينغتون بولاية ديلاوير منذ مناظرة مع منافسه السابق في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي بيرني ساندرز في 15 آذار، في حين أن خصمه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يخرج بانتظام من البيت الابيض.

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كانت هذه تفاصيل خبر أوّل ظهور علني للمرشّح الديمقراطي جو بايدن منذ 15 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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