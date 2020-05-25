بدءًا من حزيران: بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الإثنين، أن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية خلال الشهر القادم.

ووضع جونسون جدولا زمنيا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي إنه واعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو، يمكن للأسواق الخارجية أن تعيد فتح أبوابها بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة كوفيد 19.

في حين، أوضح جونسون أنه يمكن لجميع متاجر التجزئة غير الأساسية الأخرى أن تفتح أبوابها اعتبارا من 15 حزيران/ يونيو إذا ما استوفيت اختبارات الحكومة.

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وأضاف جونسون أن "هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا". لكن صالونات تصفيف الشعر والتجميل والفنادق ستظل مغلقة بسبب خطر تفشي الفيروس في هذه الأمكنة.

هذا وسجلت بريطانيا، الإثنين، 121 وفاة بفيروس كورونا، لترفع الحصيلة إلى 36 ألفا و914. وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 261 ألفا و184، إثر تسجيل 1625 حالة جديدة.

وأضافت أنها أجرت 73 ألفا و726 اختبار كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 3 ملايين و532 ألفا و634.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و554 ألف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 348 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و331 ألفا، وفق موقع "Worldometer".