كازاخستان تتبنى قانونا مثيرا للجدل حول التظاهر

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نور سلطان: خففت كازاخستان الاثنين بعض القيود على التظاهرات العامة التي تخضع لقيود مشددة، لكن جماعات حقوقية اعتبرت ان الاجراء لا يرتقي الى المعايير الدولية.

وحتى الآن، كان على المتظاهرين في الدولة الغنية بموارد الطاقة التقدم بطلب للحصول على اذن بتنظيم تظاهرة، ولم يحدث أن تم منح تصاريح لتظاهرات سياسية الى حد بعيد.

ووفقا للتشريع الذي وقعه الرئيس قاسم جومارت توكاييف الاثنين، على المتظاهرين إخطار السلطات مسبقا بالتظاهر في واحدة أو أكثر من المناطق التي حددتها السلطات لتنظيم الاحتجاجات.

كما منعت الأجانب من الانضمام إلى الاحتجاجات أو تنظيمها.

وتعهد توكاييف بعد فترة وجيزة من توليه منصبه العام الماضي إصلاح التشريع حول التجمعات الذي يعود الى حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي السابق.

وانتقد يفغيني جوفتيس مدير "مكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وسيادة القانون" هذا التشريع الجديد.

وصرح لفرانس برس "لا شيء في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التجمع حول +أماكن مخصصة+".

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وقال بعد أن أقر البرلمان مشروع القانون الأسبوع الماضي "إما أن تكون هناك حرية للتجمع وإما لا".

وفي نيسان/ابريل قال كليمانت نياليتسوسي فولي، مبعوث الأمم المتحدة حول الحق في حرية التجمع السلمي، إن أجزاء من القانون الجديد "لا يبدو أنها تتماشى مع المعايير الدولية".

ووصف عملية الإخطار لتنظيم تظاهرة في مشروع القانون بأنها "عملية موافقة بحكم الأمر الواقع".

كما تم انتقاد مشروع القانون في أواخر نيسان/أبريل من قبل مجموعات حقوقية دولية في رسالة مفتوحة إلى الرئيس.

وتتالت الانتقادات بشكل متكرر من قبل نشطاء في المجتمع المدني الكازاخي قالوا إن حالة الطوارئ الوطنية التي فرضت بسبب وباء كوفيد-19 قلصت مساحة مناقشة التشريع.

وحاول توكاييف البالغ 67 عاما أن يقدم نفسه كمصلح معتدل على خلفية عهد سلفه نور سلطان نزارباييف الذي استمر لثلاثة عقود وشهد حملات قمع منتظمة للمعارضة والصحافة.

واختار نازارباييف بنفسه توكاييف ليخلفه بعد تنحيه في آذار/مارس 2019، لكنه احتفظ بالمناصب الرئيسية ولا سيما الرئاسات القوية لمجلس الأمن القومي والحزب الحاكم.