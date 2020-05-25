شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان"تعقد اجتماعاتها لمناقشة موازنات الهيئات الاقتصادية عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن اللجنة ستنعقد عقب إجازة عيد الفطر لمناقشة موازنات قطاعاتها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/2021، وموازنات الهيئات الاقتصادية المختلفة.

ولفت رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن اللجنة حريصة على استكمال عملها كما كان عليها قبل أزمة فيروس كورونا ولا نية لتقليص عدد جلساتها بما لا يمكنها من إنهاء مهمتها التشريعية والرقابية أو يعطل ما كانت تضعه من أولويات وأجندة لدور الانعقاد الحالى .

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وأوضح أن اللجنة لديها أجندة هامة لا يمكن التأخر فيها، مشيرا إلى أنه هناك التزام من قبل الجميع باتخاذ كافة وسائل الأمان والإجراءات الاحترازية للحد من الوقاية بفيروس كورونا ومراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعى.

يذكر أن الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، كانت قد أكدت تماثلها وأبنائها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنهم عادوا سويا إلى منزلهم مساء الجمعة بعد تلقى العلاج اللازم بمستشفى قصر العينى الفرنساوى.

وأكدت فراج، فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365"، أن تجربة الإصابة بالفيروس لم تكن سهلة وكانت قاسية وغاية فى الصعوبة، مناشدة جموع المصريين بالانتباه الشديد لخطورة هذا الفيروس والالتزام التام بالاجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.