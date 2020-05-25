شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة موظف بوكالة أنباء الشرق الأوسط بفيروس كورونا ونقله للعزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عن ظهور حالة واحدة مصابة بفيروس كورونا بالوكالة وهو موظف يعمل بالمخازن، مضيفا أنه تم التواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة على الفور وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها و تحويله للمستشفى المختصة.

Advertisements

وأضاف على حسن فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم إبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة بالحالة وتعقيم الدور الذى يعمل به الزميل وإغلاق القسم الذى كان يعمل به وإحالة زميلين كان فقط فى الدور السادس لتوقيع الكشف الطبى ومنعهم من دخول المؤسسة لمدة أسبوعين، لافتا إلى أنه يتم تعقيم مبنى الوكالة بصورة دورية مع توافر أجهزة التطهير فى كافة أدوار الوكالة إلى جانب قياس دراجات الحرارة لكن من يدخل من باب المؤسسة.

ولفت على حسن إلى أنه يتابع حالة الزميل فى العزل الصحى و يتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أنه عقب ظهور وباء كورونا تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمؤسسة تضم عددا من أعضاء مجلس الإدارة و الجمعية العمومية واللجنة النقابية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الشأن إلى جانب تخفيض أعداد العاملين المترددين على المؤسسة يوميا والسماح الزميلات بالعمل من المنازل.