بأسلوب "النشل".. حبس سيدتين بتهمة سرقة المواطنين في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: أمرت نيابة النزهة، بحبس سيدتين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بأسلوب "النشل"، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكانت وحدة مباحث قسم شرطة النزهة تمكنت من ضبط (سيدتين لهما معلومات مسجلة) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل". وبمواجهة المتهمتين إعترفتا بارتكابهما 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمتان واتهموهما بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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