نائب رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى إعادة العالقين في سفارات البلاد بالخارج

دعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي اليوم الاثنين رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى التحرك العاجل لاستكمال إعادة العراقيين العالقين في سفارات العراق بالخارج، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال في بيان صحفي: "سبق وأن طالبنا الكاظمي بالاستماع إلى جملة المناشدات التي تصلنا من

أبناء شعبنا في الخارج، وتأكيدنا بكتاب رسمي على دعم الخطوط الجوية عبر توفير تخصيص مالي يمكنها من إعادة كل العالقين في الخارج ولا سيما الجثامين والمرضى الموجودين في الهند".

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وأضاف الكعبي، أن "مسؤوليتنا جميعا الإسراع

بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، باعتبارهم جزءا من هذا البلد ولا يمكن تجاهل مطالباتهم الإنسانية تحت أي ظرف".

وطالب، بأخذ الموضوع الإنساني على محمل الجد والتحرك العاجل لإعادة جثمان مواطن قضى نحبه في الخارج.

وشدد الكعبي، على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية مع السفارات العراقية لتثبيت الراغبين بالعودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فور وصولهم إلى مطارات البلاد.