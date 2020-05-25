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إلزم أصحاب الأعمال بتوفير سكن خاص للعمالة المصابة بكورونا

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 أصدر مجلس الوزراء الكويتي عددا من القرارت التي تتعلق بالمحاجر الصحية وتأمين سكن للعمال المصابين بفيروس المستجد (كوفيد 19) إضافة إلى جانب قرارات تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن المجلس قرر  تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصالات بنادي التضامن إلى فريق عمل توفير وتجديد

المحاجر الصحية ومراكز الإيواء لتحويلها إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية. وإلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعمال لديها الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم ومراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة. وتكليف وزارة المالية بتخصص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسية لبضع الحالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والخدمية بهما. وكذلك  تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لدراسة المقترح المقدم من الشركة واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة التي تضمن وصول الأعلاف إلى مستحقيها بصورة سليمة ومطابقة للمواصفات مما يشجع على توطين الماشية في دولة الكويت وتنمية الثروة الحيوانية.
والتنسيق مع كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة خاصة بالمنتجات التي تنتجها المزارع وتكون ضمن حدود الحيازة الزراعية مما يساهم في الاستفادة من الأغذية المهدرة وتحويلها إلى منتجات أخرى وأعلاف وأسمدة وغيرها.
 
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