إلزم أصحاب الأعمال بتوفير سكن خاص للعمالة المصابة بكورونا

أصدر مجلس الوزراء الكويتي عددا من القرارت التي تتعلق بالمحاجر الصحية وتأمين سكن للعمال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إضافة إلى جانب قرارات تتعلق بتنمية الثروة الحيوانية.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن المجلس قرر تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصالات الرياضة بنادي التضامن إلى فريق عمل توفير وتجديد
والتنسيق مع كل من بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة خاصة بالمنتجات التي تنتجها المزارع وتكون ضمن حدود الحيازة الزراعية مما يساهم في الاستفادة من الأغذية المهدرة وتحويلها إلى منتجات أخرى وأعلاف وأسمدة وغيرها.
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