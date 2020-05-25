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هذا الحيوان ينقل كورونا إلى شخصين في هولندا

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قالت الحكومة والسلطات الصحية في هولندا اليوم الاثنين، إن حيوانات المينك نقلت فيروس كورونا الذي أصيبت به إلى شخصين داخل البلاد في أول حالة من نوعها على الأرجح منذ ظهور الوباء.

وأوضحت وزيرة الزراعة كارولا شوتن في رسالة إلى البرلمان أن السلطات اكتشفت حيوانات المينك المصابة في أربع مزارع من بين 155 مزرعة بالبلاد. ويربى المينك من أجل فرائه.

وقالت الوزيرة إن خطر انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان خارج المزارع "لا يذكر" مضيفة أن شخصا مصابا هو مصدر العدوى في ثلاث من المزارع الأربع التي رصدت بها الإصابات.

وأضاف جاب فان ديسل مدير معهد الصحة الهولندي أن البشر نقلوا العدوى إلى عدد قليل من القطط وحيوانات أخرى لكن انتقال المرض من المينك إلى الإنسان في هولندا أمر فريد على نحو خاص.

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