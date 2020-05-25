شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الحيوان ينقل كورونا إلى شخصين في هولندا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت وزيرة الزراعة كارولا شوتن في رسالة إلى البرلمان أن السلطات اكتشفت حيوانات المينك المصابة في أربع مزارع من بين 155 مزرعة بالبلاد. ويربى المينك من أجل فرائه.
وقالت الوزيرة إن خطر انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان خارج المزارع "لا يذكر" مضيفة أن شخصا مصابا هو مصدر العدوى في ثلاث من المزارع الأربع التي رصدت بها الإصابات.
وأضاف جاب فان ديسل مدير معهد الصحة الهولندي أن البشر نقلوا العدوى إلى عدد قليل من القطط وحيوانات أخرى لكن انتقال المرض من المينك إلى الإنسان في هولندا أمر فريد على نحو خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا الحيوان ينقل كورونا إلى شخصين في هولندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.