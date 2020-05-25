شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خرقه للإغلاق.. هل يستقيل كبير مستشاري «جونسون»؟ والان نبدء بالتفاصيل
وقال كامينجز للصحفيين اليوم الاثنين: "لم أسأل رئيس الوزراء عن القرار، فقد كان هو نفسه مريضا ولديه مشاكل كبيرة يتعامل معها".
وأضاف: "لا، لم أتقدم بالاستقالة. لم أفكر في ذلك.. أعتقد أنه من المعقول أن نقول إن آخرين كانوا سيتصرفون بشكل مختلف وبطرق مختلفة في هذا الوضع برمته".
وقطع كامينجز مسافة 430 كيلومترًا من لندن إلى منزل والديه في مزرعة في مقاطعة دورهام في نهاية مارس. وكان كلا من كامينجز وزوجته مريضين في ذلك الوقت ويشتبه في إصابتهما بالفيروس المميت، ورأيا أنه "كان أقل خطراً على كل شخص معني إذا عجزنا أنا وزوجتي عن رعاية طفلنا البالغ من العمر 4 سنوات".
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