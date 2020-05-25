الكويت تقرر عدم تمديد للحظر الشامل بعد 30 أيار

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، الاثنين، أن حكومة بلاده قررت عدم تمديد نظام حظر التجول الشامل، المفروض بسبب جائحة فيروس كورونا ، بعد الثلاثين من الشهر الجاري. وقال الصالح، في مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع لمجلس الوزراء، إن "حظر التجول الشامل سيتم استبداله بحظر تجول جزئي يتم تخفيفه تدريجيا حتى عودة الحياة لطبيعتها". وأوضح: "قررنا عدم التمديد للحظر الشامل لننتقل للحظر الجزئي. الفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة الطبيعية".



وسبق أن فرضت السلطات الكويتية حظر التجول الشامل في كامل أراضي البلاد من 10 إلى 30 أيار لإي إطار إجراءات تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسبق أن فرضت السلطات الكويتية حظر التجول الشامل في كامل أراضي البلاد من 10 إلى 30 أيار لإي إطار إجراءات تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

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