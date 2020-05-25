العرائش..إصابة عاملة في مخبزة سوق ممتاز بفيروس كورونا المستجد

أكدت التحاليل المخبرية التي توصل بها مستشفى للامريم اليوم الاثنين، في العرائش، إصابة عاملة تشتغل في مخبزة بسوق ممتاز شهير، بفيروس كورونا المستجد.

وكشف مصدر طبي لـ”اليو م24″ أن المستشفى المذكور قام بـ30 تحليلة مخبرية، بينها نتيجة واحدة إيجابية تتعلق بعاملة في مخبزة، فيما نتيجة 29 الباقية إيجابية.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن المصابة في حالة مستقر، وتتواجد حاليا في وحدة العزل “كوفيد-19” التابعة لمستشفى العرائش.

وأكد أيضا، أنه يجري حاليا أخذ عينات من كل العاملين في هذا السوق الممتاز، وحصر لائحة المخالطين للعاملة، قصد إخضاعهم للتحاليل المخبرية.