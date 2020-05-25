الحكومة الفلسطينية: إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من فجر الغد

اعلن رئيس الحكومة ال​فلسطين​ية ​محمد اشتية​ إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من فجر الغد مع مراعاة إجراءات السلامة.

وكانت ​الحكومة الفلسطينية​، قد منعت الحركة والتنقل في كافة المحافظات ب​الضفة الغربية​، في إطار إجراءات بالتزامن مع حلول ​عيد الفطر​، لمكافحة تفشي ​فيروس كورونا​.

يذكر ان ​وزارة الصحة الفلسطينية​، أعلنت أمس عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعاف جديدة في محافظة ​الخليل​. وأوضحت ان العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بقي مستقرا عند 602 إصابة في جميع المحافظات، منها 319 في محافظة ​القدس​، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية".