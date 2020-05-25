الحكومة الفلسطينية: إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من فجر الغد

اعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من فجر الغد مع مراعاة إجراءات السلامة.
وكانت الحكومة الفلسطينية، قد منعت الحركة والتنقل في كافة المحافظات بالضفة الغربية، في إطار إجراءات بالتزامن مع حلول عيد الفطر، لمكافحة تفشي فيروس كورونا.
يذكر ان وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت أمس عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعاف جديدة في محافظة الخليل. وأوضحت ان العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بقي مستقرا عند 602 إصابة في جميع المحافظات، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية".
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