فرنسا تدعو مواطنيها لقضاء عطلة الصيف داخل البلاد

قالت وزيرة البيئة الفرنسية إليزابيث بورن يوم الأحد إن الحكومة لا ترغب في سفر مواطنيها إلى الخارج هذا الصيف وتوصيهم بقضاء عطلاتهم داخل البلاد.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قال في وقت سابق هذا الشهر إن من المستبعد أن يتمكن الفرنسيون من القيام برحلات خارجية كبيرة هذا الصيف مضيفا أنه حتى الرحلات داخل أوروبا قد تكون محدودة للحد من خطر وباء فيروس كورونا.

وقالت بورن في مقابلة مع راديو فرنسا الدولي إن الحكومة ستقرر خلال أيام قواعد تخفيف محتمل لقيود السفر داخل البلاد التي تقتصر حاليا على مسافة 100 كيلومتر من المنزل كحد أقصى.