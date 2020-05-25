إغلاق مداخل مخيمات الفلسطينيين في لبنان بعد ظهور إصابات بكورونا

أغلقت القوة الأمنية المشتركة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنعت التجوال والتجمعات، اليوم الاثنين، بعد ظهور حالات اشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مخيم برج البراجنة قرب بيروت.
قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيفي بيروت، إن إعادة التشديد في الإجراءات الوقائية وإغلاق مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، يأتي ضمن سياق الخطوات والإجراءات المتبعة من أجل الحماية والسلامة العامة والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.
وأكدت الجمعية في بيان لها، أن الحالات الأربع المشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا في مخيم برج البراجنة تم عزلها وتخضع للفحوص والإجراءات الطبية، وطلبت من اللاجئين الفلسطينيين، توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التجمع في الأماكن العامة.
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