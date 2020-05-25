ثاني ايام العيد.. العثور على جثة شخص قرب قنطرة واد ام الربيع !

إهتزت ساكنة البرادية اليوم الإثنين، على وقع العثور على جثة شخص قرب قنطرة واد أم الربيع، بجماعة البرادية إقليم الفقيه بن صالح.

وحسب مصادر محلية، فقد عثر مواطنون على شخص مجهول الهوية، جثة هامدة في طور التحلل، بالقرب من قنطرة واد أم الربيع في ظروف لاتزال غامضة.

المصادر ذاتها، أكدت أن مكان الحاذث عرف إستنفارا لمختفل عناصر السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، التي فتحت تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

هذا وقد تم إيداع جثة الهالك مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال، قصد إخضاعها للتشريح الطبي.