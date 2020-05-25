الاعلام الامني تصدر بياناً بشأن حادثة 'الطائرة' في الرطبة

اصدرت خلية الاعلام الامني، الاثنين، بياناً بشأن الأنباء عن "سقوط طائرة" في الرطبة غربي الانبار، مؤكدة أنها تعرضت لاصابة خفيفة.
وأضافت أن "هذه العملية جاءت بإسناد من الابطال في طيران الجيش الذين نفذوا عملية استطلاع بتشكيل متكون مِن طائرتين وقد رصدوا ثلاث عجلات إرهابية مسلحة، حيث جرى معالجتها ، وكانت احدى عجلات الارهابيين تحمل سلاح احادية عيار ١٤.٥ ملم واطلقت النار باتجاه احد الطائرات مما ادى الى اصابة طائرة إصابة خفيفة"، مشيرة الى أن "التشكيل عاد الى قاعدته بسلام بعد تنفيذ الواجب".
وكانت قيادة عمليات الأنبار نفت، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدث عن سقوط طائرة في قضاء الرطبة غربي المحافظة.
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